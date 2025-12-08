SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LeotatendaSignal1
Leo Tatfnda Zvitsva

LeotatendaSignal1

Leo Tatfnda Zvitsva
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Fundedelite-Server
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
19 (38.00%)
Transacciones Irrentables:
31 (62.00%)
Mejor transacción:
44.93 USD
Peor transacción:
-18.00 USD
Beneficio Bruto:
129.90 USD (1 100 pips)
Pérdidas Brutas:
-195.63 USD (1 080 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
0.43%
Carga máxima del depósito:
36.51%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
24 (48.00%)
Transacciones Cortas:
26 (52.00%)
Factor de Beneficio:
0.66
Beneficio Esperado:
-1.31 USD
Beneficio medio:
6.84 USD
Pérdidas medias:
-6.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-80.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.00 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.18%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.42 USD
Máxima:
153.39 USD (3.03%)
Reducción relativa:
De balance:
3.03% (153.39 USD)
De fondos:
0.13% (6.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDc 31
GBPJPYc 8
GBPUSDc 6
AUDUSDc 2
USDJPYc 2
EURNZDc 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDc -92
GBPJPYc 18
GBPUSDc 18
AUDUSDc -13
USDJPYc -10
EURNZDc 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDc -244
GBPJPYc -1
GBPUSDc 86
AUDUSDc -63
USDJPYc -77
EURNZDc 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.93 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +4.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Fundedelite-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

give automated signals to my account
No hay comentarios
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LeotatendaSignal1
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
4.9K
USD
16
0%
50
38%
0%
0.66
-1.31
USD
3%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.