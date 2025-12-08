- 成長
トレード:
50
利益トレード:
19 (38.00%)
損失トレード:
31 (62.00%)
ベストトレード:
44.93 USD
最悪のトレード:
-18.00 USD
総利益:
129.90 USD (1 100 pips)
総損失:
-195.63 USD (1 080 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.99 USD)
最大連続利益:
70.29 USD (2)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
0.43%
最大入金額:
36.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
24 (48.00%)
短いトレード:
26 (52.00%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-1.31 USD
平均利益:
6.84 USD
平均損失:
-6.31 USD
最大連続の負け:
6 (-80.00 USD)
最大連続損失:
-80.00 USD (6)
月間成長:
0.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.42 USD
最大の:
153.39 USD (3.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.03% (153.39 USD)
エクイティによる:
0.13% (6.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|31
|GBPJPYc
|8
|GBPUSDc
|6
|AUDUSDc
|2
|USDJPYc
|2
|EURNZDc
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDc
|-92
|GBPJPYc
|18
|GBPUSDc
|18
|AUDUSDc
|-13
|USDJPYc
|-10
|EURNZDc
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDc
|-244
|GBPJPYc
|-1
|GBPUSDc
|86
|AUDUSDc
|-63
|USDJPYc
|-77
|EURNZDc
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.93 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4.99 USD
最大連続損失: -80.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fundedelite-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
