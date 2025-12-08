SignauxSections
Leo Tatfnda Zvitsva

LeotatendaSignal1

Leo Tatfnda Zvitsva
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -2%
Fundedelite-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
8 (26.66%)
Perte trades:
22 (73.33%)
Meilleure transaction:
44.93 USD
Pire transaction:
-18.00 USD
Bénéfice brut:
96.62 USD (913 pips)
Perte brute:
-177.57 USD (971 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (70.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
13 (43.33%)
Courts trades:
17 (56.67%)
Facteur de profit:
0.54
Rendement attendu:
-2.70 USD
Bénéfice moyen:
12.08 USD
Perte moyenne:
-8.07 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-80.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.04 USD
Maximal:
141.01 USD (2.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.79% (141.01 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDc 17
GBPJPYc 8
AUDUSDc 2
USDJPYc 2
EURNZDc 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDc -88
GBPJPYc 18
AUDUSDc -13
USDJPYc -10
EURNZDc 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDc -236
GBPJPYc -1
AUDUSDc -63
USDJPYc -77
EURNZDc 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.93 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +70.29 USD
Perte consécutive maximale: -80.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Fundedelite-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

give automated signals to my account
Aucun avis
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
