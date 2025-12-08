- 자본
트레이드:
57
이익 거래:
19 (33.33%)
손실 거래:
38 (66.67%)
최고의 거래:
44.93 USD
최악의 거래:
-18.30 USD
총 수익:
129.90 USD (1 100 pips)
총 손실:
-256.73 USD (1 350 pips)
연속 최대 이익:
4 (4.99 USD)
연속 최대 이익:
70.29 USD (2)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
0.43%
최대 입금량:
37.03%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
-0.68
롱(주식매수):
28 (49.12%)
숏(주식차입매도):
29 (50.88%)
수익 요인:
0.51
기대수익:
-2.23 USD
평균 이익:
6.84 USD
평균 손실:
-6.76 USD
연속 최대 손실:
7 (-61.10 USD)
연속 최대 손실:
-80.00 USD (6)
월별 성장률:
-0.91%
연간 예측:
-11.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.83 USD
최대한의:
185.80 USD (3.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.67% (185.80 USD)
자본금별:
0.13% (6.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|31
|GBPUSDc
|13
|GBPJPYc
|8
|AUDUSDc
|2
|USDJPYc
|2
|EURNZDc
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDc
|-92
|GBPUSDc
|-43
|GBPJPYc
|18
|AUDUSDc
|-13
|USDJPYc
|-10
|EURNZDc
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDc
|-244
|GBPUSDc
|-184
|GBPJPYc
|-1
|AUDUSDc
|-63
|USDJPYc
|-77
|EURNZDc
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
최고의 거래: +44.93 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +4.99 USD
연속 최대 손실: -61.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Fundedelite-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
