Leo Tatfnda Zvitsva

LeotatendaSignal1

Leo Tatfnda Zvitsva
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
Fundedelite-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
17 (35.41%)
Убыточных трейдов:
31 (64.58%)
Лучший трейд:
44.93 USD
Худший трейд:
-18.00 USD
Общая прибыль:
118.30 USD (1 043 pips)
Общий убыток:
-195.63 USD (1 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
27.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
24 (50.00%)
Коротких трейдов:
24 (50.00%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-1.61 USD
Средняя прибыль:
6.96 USD
Средний убыток:
-6.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-80.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.00 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.42 USD
Максимальная:
153.39 USD (3.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.03% (153.39 USD)
По эквити:
0.13% (6.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDc 31
GBPJPYc 8
GBPUSDc 4
AUDUSDc 2
USDJPYc 2
EURNZDc 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDc -92
GBPJPYc 18
GBPUSDc 7
AUDUSDc -13
USDJPYc -10
EURNZDc 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDc -244
GBPJPYc -1
GBPUSDc 29
AUDUSDc -63
USDJPYc -77
EURNZDc 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.93 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4.99 USD
Макс. убыток в серии: -80.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fundedelite-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

give automated signals to my account
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
