Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
17 (35.41%)
Убыточных трейдов:
31 (64.58%)
Лучший трейд:
44.93 USD
Худший трейд:
-18.00 USD
Общая прибыль:
118.30 USD (1 043 pips)
Общий убыток:
-195.63 USD (1 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
27.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
24 (50.00%)
Коротких трейдов:
24 (50.00%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-1.61 USD
Средняя прибыль:
6.96 USD
Средний убыток:
-6.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-80.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.00 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.42 USD
Максимальная:
153.39 USD (3.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.03% (153.39 USD)
По эквити:
0.13% (6.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|31
|GBPJPYc
|8
|GBPUSDc
|4
|AUDUSDc
|2
|USDJPYc
|2
|EURNZDc
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDc
|-92
|GBPJPYc
|18
|GBPUSDc
|7
|AUDUSDc
|-13
|USDJPYc
|-10
|EURNZDc
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDc
|-244
|GBPJPYc
|-1
|GBPUSDc
|29
|AUDUSDc
|-63
|USDJPYc
|-77
|EURNZDc
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +44.93 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4.99 USD
Макс. убыток в серии: -80.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fundedelite-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
give automated signals to my account
Нет отзывов
