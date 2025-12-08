SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / LeotatendaSignal1
Leo Tatfnda Zvitsva

LeotatendaSignal1

Leo Tatfnda Zvitsva
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
Fundedelite-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
19 (38.00%)
Negociações com perda:
31 (62.00%)
Melhor negociação:
44.93 USD
Pior negociação:
-18.00 USD
Lucro bruto:
129.90 USD (1 100 pips)
Perda bruta:
-195.63 USD (1 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.29 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
0.43%
Depósito máximo carregado:
36.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
24 (48.00%)
Negociações curtas:
26 (52.00%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-1.31 USD
Lucro médio:
6.84 USD
Perda média:
-6.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-80.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.00 USD (6)
Crescimento mensal:
0.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.42 USD
Máximo:
153.39 USD (3.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.03% (153.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.13% (6.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDc 31
GBPJPYc 8
GBPUSDc 6
AUDUSDc 2
USDJPYc 2
EURNZDc 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDc -92
GBPJPYc 18
GBPUSDc 18
AUDUSDc -13
USDJPYc -10
EURNZDc 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDc -244
GBPJPYc -1
GBPUSDc 86
AUDUSDc -63
USDJPYc -77
EURNZDc 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.93 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4.99 USD
Máxima perda consecutiva: -80.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Fundedelite-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

give automated signals to my account
Sem comentários
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
