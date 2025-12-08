SegnaliSezioni
Leo Tatfnda Zvitsva

LeotatendaSignal1

Leo Tatfnda Zvitsva
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
Fundedelite-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
8 (26.66%)
Loss Trade:
22 (73.33%)
Best Trade:
44.93 USD
Worst Trade:
-18.00 USD
Profitto lordo:
96.62 USD (913 pips)
Perdita lorda:
-177.57 USD (971 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (70.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
13 (43.33%)
Short Trade:
17 (56.67%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-2.70 USD
Profitto medio:
12.08 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-80.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.00 USD (6)
Crescita mensile:
-0.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.04 USD
Massimale:
141.01 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (141.01 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDc 17
GBPJPYc 8
AUDUSDc 2
USDJPYc 2
EURNZDc 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDc -88
GBPJPYc 18
AUDUSDc -13
USDJPYc -10
EURNZDc 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDc -236
GBPJPYc -1
AUDUSDc -63
USDJPYc -77
EURNZDc 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.93 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +70.29 USD
Massima perdita consecutiva: -80.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fundedelite-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

give automated signals to my account
Non ci sono recensioni
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
