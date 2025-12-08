- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
8 (26.66%)
Loss Trade:
22 (73.33%)
Best Trade:
44.93 USD
Worst Trade:
-18.00 USD
Profitto lordo:
96.62 USD (913 pips)
Perdita lorda:
-177.57 USD (971 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (70.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
13 (43.33%)
Short Trade:
17 (56.67%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-2.70 USD
Profitto medio:
12.08 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-80.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.00 USD (6)
Crescita mensile:
-0.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.04 USD
Massimale:
141.01 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (141.01 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|17
|GBPJPYc
|8
|AUDUSDc
|2
|USDJPYc
|2
|EURNZDc
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDc
|-88
|GBPJPYc
|18
|AUDUSDc
|-13
|USDJPYc
|-10
|EURNZDc
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDc
|-236
|GBPJPYc
|-1
|AUDUSDc
|-63
|USDJPYc
|-77
|EURNZDc
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.93 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +70.29 USD
Massima perdita consecutiva: -80.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fundedelite-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
give automated signals to my account
Non ci sono recensioni