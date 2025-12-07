- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
21 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (66.67%)
En iyi işlem:
83.94 EUR
En kötü işlem:
-33.57 EUR
Brüt kâr:
577.62 EUR (520 465 pips)
Brüt zarar:
-375.60 EUR (503 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (52.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
103.94 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
55 (87.30%)
Satış işlemleri:
8 (12.70%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
3.21 EUR
Ortalama kâr:
27.51 EUR
Ortalama zarar:
-8.94 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-57.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65.09 EUR (4)
Aylık büyüme:
82.61%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.80 EUR
Maksimum:
69.30 EUR (22.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17
|XAUUSD
|14
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-56
|XAUUSD
|212
|GBPJPY
|128
|USDJPY
|37
|GBPUSD
|-76
|EURUSD
|-14
|ETHUSD
|0
|NZDUSD
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|5.9K
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|-779
|EURUSD
|-212
|ETHUSD
|-3.1K
|NZDUSD
|-114
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.94 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +52.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -57.52 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ma strategie de Trading repose essentiellement sur des niveaux de fibonacci, et des lignes de l'Ichimoku, je n'utilise pas d'oscillateur mais j'integre les moyennes moyennes mobiles. Je ne prends que des ration R R3 minimum et j'essaie d'optimiser mes entrer, J'ai plus de trade perdants que gagnants mais au vue des ratios je reste rentable.
İnceleme yok