Jlaiel Nabil

JNTrading

Jlaiel Nabil
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
21 (33.33%)
Loss Trade:
42 (66.67%)
Best Trade:
83.94 EUR
Worst Trade:
-33.57 EUR
Profitto lordo:
577.62 EUR (520 465 pips)
Perdita lorda:
-375.60 EUR (503 623 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (52.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
103.94 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
55 (87.30%)
Short Trade:
8 (12.70%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
3.21 EUR
Profitto medio:
27.51 EUR
Perdita media:
-8.94 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-57.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-65.09 EUR (4)
Crescita mensile:
82.61%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.80 EUR
Massimale:
69.30 EUR (22.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 17
XAUUSD 14
GBPJPY 11
USDJPY 8
GBPUSD 8
EURUSD 3
ETHUSD 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -56
XAUUSD 212
GBPJPY 128
USDJPY 37
GBPUSD -76
EURUSD -14
ETHUSD 0
NZDUSD -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.9K
XAUUSD 13K
GBPJPY 1.1K
USDJPY 1K
GBPUSD -779
EURUSD -212
ETHUSD -3.1K
NZDUSD -114
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.94 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +52.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -57.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 8
Tickmill-Live
1.25 × 20
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Ma strategie de Trading repose essentiellement sur des niveaux de fibonacci, et des lignes de l'Ichimoku, je n'utilise pas d'oscillateur mais j'integre les moyennes moyennes mobiles. Je ne prends que des ration R R3 minimum et j'essaie d'optimiser mes entrer, J'ai plus de trade perdants que gagnants mais au vue des ratios je reste rentable.
Non ci sono recensioni
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
