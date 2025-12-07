SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JNTrading
Jlaiel Nabil

JNTrading

Jlaiel Nabil
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
21 (33.33%)
Perte trades:
42 (66.67%)
Meilleure transaction:
83.94 EUR
Pire transaction:
-33.57 EUR
Bénéfice brut:
577.62 EUR (520 465 pips)
Perte brute:
-375.60 EUR (503 623 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (52.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
103.94 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
55 (87.30%)
Courts trades:
8 (12.70%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
3.21 EUR
Bénéfice moyen:
27.51 EUR
Perte moyenne:
-8.94 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-57.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-65.09 EUR (4)
Croissance mensuelle:
82.61%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.80 EUR
Maximal:
69.30 EUR (22.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 17
XAUUSD 14
GBPJPY 11
USDJPY 8
GBPUSD 8
EURUSD 3
ETHUSD 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -56
XAUUSD 212
GBPJPY 128
USDJPY 37
GBPUSD -76
EURUSD -14
ETHUSD 0
NZDUSD -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 5.9K
XAUUSD 13K
GBPJPY 1.1K
USDJPY 1K
GBPUSD -779
EURUSD -212
ETHUSD -3.1K
NZDUSD -114
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.94 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +52.46 EUR
Perte consécutive maximale: -57.52 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 8
Tickmill-Live
1.25 × 20
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Ma strategie de Trading repose essentiellement sur des niveaux de fibonacci, et des lignes de l'Ichimoku, je n'utilise pas d'oscillateur mais j'integre les moyennes moyennes mobiles. Je ne prends que des ration R R3 minimum et j'essaie d'optimiser mes entrer, J'ai plus de trade perdants que gagnants mais au vue des ratios je reste rentable.
Aucun avis
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire