Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ma strategie de Trading repose essentiellement sur des niveaux de fibonacci, et des lignes de l'Ichimoku, je n'utilise pas d'oscillateur mais j'integre les moyennes moyennes mobiles. Je ne prends que des ration R R3 minimum et j'essaie d'optimiser mes entrer, J'ai plus de trade perdants que gagnants mais au vue des ratios je reste rentable.