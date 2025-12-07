- Croissance
Trades:
63
Bénéfice trades:
21 (33.33%)
Perte trades:
42 (66.67%)
Meilleure transaction:
83.94 EUR
Pire transaction:
-33.57 EUR
Bénéfice brut:
577.62 EUR (520 465 pips)
Perte brute:
-375.60 EUR (503 623 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (52.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
103.94 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
55 (87.30%)
Courts trades:
8 (12.70%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
3.21 EUR
Bénéfice moyen:
27.51 EUR
Perte moyenne:
-8.94 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-57.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-65.09 EUR (4)
Croissance mensuelle:
82.61%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.80 EUR
Maximal:
69.30 EUR (22.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17
|XAUUSD
|14
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|1
|NZDUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-56
|XAUUSD
|212
|GBPJPY
|128
|USDJPY
|37
|GBPUSD
|-76
|EURUSD
|-14
|ETHUSD
|0
|NZDUSD
|-1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|5.9K
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|-779
|EURUSD
|-212
|ETHUSD
|-3.1K
|NZDUSD
|-114
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +83.94 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +52.46 EUR
Perte consécutive maximale: -57.52 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ma strategie de Trading repose essentiellement sur des niveaux de fibonacci, et des lignes de l'Ichimoku, je n'utilise pas d'oscillateur mais j'integre les moyennes moyennes mobiles. Je ne prends que des ration R R3 minimum et j'essaie d'optimiser mes entrer, J'ai plus de trade perdants que gagnants mais au vue des ratios je reste rentable.
