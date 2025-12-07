СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / JNTRADING
Jlaiel Nabil

JNTRADING

Jlaiel Nabil
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 99%
VantageInternational-Live 6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
41 (36.93%)
Убыточных трейдов:
70 (63.06%)
Лучший трейд:
141.58 EUR
Худший трейд:
-61.21 EUR
Общая прибыль:
1 350.73 EUR (1 057 094 pips)
Общий убыток:
-1 070.43 EUR (2 113 846 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (52.46 EUR)
Макс. прибыль в серии:
142.03 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
92.52%
Макс. загрузка депозита:
30.73%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
100 (90.09%)
Коротких трейдов:
11 (9.91%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
2.53 EUR
Средняя прибыль:
32.94 EUR
Средний убыток:
-15.29 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-57.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-187.57 EUR (5)
Прирост в месяц:
20.82%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.80 EUR
Максимальная:
187.57 EUR (30.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.87% (61.04 EUR)
По эквити:
58.25% (492.07 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 27
XAUUSD 27
USDJPY 20
GBPJPY 16
GBPUSD 11
EURUSD 7
ETHUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -268
XAUUSD 484
USDJPY -5
GBPJPY 139
GBPUSD 5
EURUSD -58
ETHUSD 0
NZDUSD -1
EURAUD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.1M
XAUUSD 31K
USDJPY -1.2K
GBPJPY -435
GBPUSD -308
EURUSD -387
ETHUSD -3.1K
NZDUSD -114
EURAUD 375
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +141.58 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +52.46 EUR
Макс. убыток в серии: -57.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 8
Tickmill-Live
1.19 × 21
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

C'est une étape essentielle, car la majorité des investisseurs sur MQL5 sont anglophones. Voici la traduction fidèle et optimisée de ton descriptif.

🎯 Strategy: Ichimoku Kinko Hyo & Smart Money Concepts (SMC)

Welcome to my trading signal. This system is based on a hybrid approach, combining traditional Japanese structural analysis with modern institutional analysis. My objective is to capture high-probability setups with an optimized Risk/Reward (RR) ratio.

🛠 My Methodology

My strategy relies on the convergence of two technical pillars:

  1. Ichimoku Kinko Hyo: Used to define the overall trend, momentum strength, and dynamic support/resistance zones (Kumo, Kijun). It serves as my primary directional filter.

  2. Smart Money Concepts (SMC): Once the direction is validated, I identify Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), and Liquidity Sweeps to pinpoint entries and tighten Stop Losses.


Нет отзывов
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 00:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 21:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JNTRADING
30 USD в месяц
99%
0
0
USD
918
EUR
6
15%
111
36%
93%
1.26
2.53
EUR
58%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.