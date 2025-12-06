SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Serra Pelada
Eli De Faria Junior

Serra Pelada

Eli De Faria Junior
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
77 (86.51%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (13.48%)
En iyi işlem:
22.56 USD
En kötü işlem:
-9.07 USD
Brüt kâr:
118.64 USD (77 636 pips)
Brüt zarar:
-40.99 USD (37 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (17.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.90
Alış işlemleri:
62 (69.66%)
Satış işlemleri:
27 (30.34%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.84 USD (2)
Aylık büyüme:
5.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.84 USD (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.56 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
19.27 × 37
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.06 13:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol