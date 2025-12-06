- Büyüme
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
77 (86.51%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (13.48%)
En iyi işlem:
22.56 USD
En kötü işlem:
-9.07 USD
Brüt kâr:
118.64 USD (77 636 pips)
Brüt zarar:
-40.99 USD (37 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (17.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.90
Alış işlemleri:
62 (69.66%)
Satış işlemleri:
27 (30.34%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.84 USD (2)
Aylık büyüme:
5.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.84 USD (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|78
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.56 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
