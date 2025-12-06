- 자본
- 축소
트레이드:
303
이익 거래:
258 (85.14%)
손실 거래:
45 (14.85%)
최고의 거래:
187.00 USD
최악의 거래:
-55.97 USD
총 수익:
577.39 USD (264 815 pips)
총 손실:
-321.89 USD (203 942 pips)
연속 최대 이익:
33 (27.33 USD)
연속 최대 이익:
190.52 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
2.59%
최대 입금량:
73.34%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
1.69
롱(주식매수):
199 (65.68%)
숏(주식차입매도):
104 (34.32%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
2.24 USD
평균 손실:
-7.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-151.40 USD)
연속 최대 손실:
-151.40 USD (4)
월별 성장률:
12.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
151.40 USD (9.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.63% (151.40 USD)
자본금별:
34.00% (470.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|61K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +187.00 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +27.33 USD
연속 최대 손실: -151.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|205.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
99%
303
85%
3%
1.79
0.84
USD
USD
34%
1:200