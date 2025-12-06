시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Serra Pelada
Eli De Faria Junior

Serra Pelada

Eli De Faria Junior
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 20%
Exness-MT5Real31
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
303
이익 거래:
258 (85.14%)
손실 거래:
45 (14.85%)
최고의 거래:
187.00 USD
최악의 거래:
-55.97 USD
총 수익:
577.39 USD (264 815 pips)
총 손실:
-321.89 USD (203 942 pips)
연속 최대 이익:
33 (27.33 USD)
연속 최대 이익:
190.52 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
2.59%
최대 입금량:
73.34%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
1.69
롱(주식매수):
199 (65.68%)
숏(주식차입매도):
104 (34.32%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
2.24 USD
평균 손실:
-7.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-151.40 USD)
연속 최대 손실:
-151.40 USD (4)
월별 성장률:
12.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
151.40 USD (9.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.63% (151.40 USD)
자본금별:
34.00% (470.77 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 61K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +187.00 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +27.33 USD
연속 최대 손실: -151.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
205.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 13:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 12:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Serra Pelada
월별 30 USD
20%
0
0
USD
1.6K
USD
6
99%
303
85%
3%
1.79
0.84
USD
34%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.