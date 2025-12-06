- Прирост
Всего трейдов:
253
Прибыльных трейдов:
213 (84.18%)
Убыточных трейдов:
40 (15.81%)
Лучший трейд:
187.00 USD
Худший трейд:
-55.97 USD
Общая прибыль:
525.40 USD (223 282 pips)
Общий убыток:
-310.34 USD (192 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (27.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.52 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.90%
Макс. загрузка депозита:
73.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
165 (65.22%)
Коротких трейдов:
88 (34.78%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-7.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-151.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.40 USD (4)
Прирост в месяц:
16.54%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
151.40 USD (9.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.63% (151.40 USD)
По эквити:
34.00% (470.77 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Нет отзывов
