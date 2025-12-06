СигналыРазделы
Eli De Faria Junior

Serra Pelada

Eli De Faria Junior
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
253
Прибыльных трейдов:
213 (84.18%)
Убыточных трейдов:
40 (15.81%)
Лучший трейд:
187.00 USD
Худший трейд:
-55.97 USD
Общая прибыль:
525.40 USD (223 282 pips)
Общий убыток:
-310.34 USD (192 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (27.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.52 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.90%
Макс. загрузка депозита:
73.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
165 (65.22%)
Коротких трейдов:
88 (34.78%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-7.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-151.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.40 USD (4)
Прирост в месяц:
16.54%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
151.40 USD (9.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.63% (151.40 USD)
По эквити:
34.00% (470.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 215
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +187.00 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +27.33 USD
Макс. убыток в серии: -151.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.09 13:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 12:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Serra Pelada
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.5K
USD
4
98%
253
84%
5%
1.69
0.85
USD
34%
1:200
Копировать

