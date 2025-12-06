- 成長
- ドローダウン
トレード:
253
利益トレード:
213 (84.18%)
損失トレード:
40 (15.81%)
ベストトレード:
187.00 USD
最悪のトレード:
-55.97 USD
総利益:
525.40 USD (223 282 pips)
総損失:
-310.34 USD (192 401 pips)
最大連続の勝ち:
33 (27.33 USD)
最大連続利益:
190.52 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
4.90%
最大入金額:
73.34%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
84
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
165 (65.22%)
短いトレード:
88 (34.78%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-7.76 USD
最大連続の負け:
4 (-151.40 USD)
最大連続損失:
-151.40 USD (4)
月間成長:
16.54%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
151.40 USD (9.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.63% (151.40 USD)
エクイティによる:
34.00% (470.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|215
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
ベストトレード: +187.00 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +27.33 USD
最大連続損失: -151.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
