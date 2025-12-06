- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
77 (86.51%)
Loss Trade:
12 (13.48%)
Best Trade:
22.56 USD
Worst Trade:
-9.07 USD
Profitto lordo:
118.64 USD (77 636 pips)
Perdita lorda:
-40.99 USD (37 597 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (17.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
4.90
Long Trade:
62 (69.66%)
Short Trade:
27 (30.34%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.84 USD (2)
Crescita mensile:
5.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.84 USD (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.56 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.85 USD
Massima perdita consecutiva: -15.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|19.27 × 37
