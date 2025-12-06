- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
253
Gewinntrades:
213 (84.18%)
Verlusttrades:
40 (15.81%)
Bester Trade:
187.00 USD
Schlechtester Trade:
-55.97 USD
Bruttoprofit:
525.40 USD (223 282 pips)
Bruttoverlust:
-310.34 USD (192 401 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (27.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.52 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
4.90%
Max deposit load:
73.34%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
84
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
1.42
Long-Positionen:
165 (65.22%)
Short-Positionen:
88 (34.78%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-151.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
16.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
151.40 USD (9.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.63% (151.40 USD)
Kapital:
34.00% (470.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|215
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +187.00 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
98%
253
84%
5%
1.69
0.85
USD
USD
34%
1:200