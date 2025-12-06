SignaleKategorien
Eli De Faria Junior

Serra Pelada

Eli De Faria Junior
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
253
Gewinntrades:
213 (84.18%)
Verlusttrades:
40 (15.81%)
Bester Trade:
187.00 USD
Schlechtester Trade:
-55.97 USD
Bruttoprofit:
525.40 USD (223 282 pips)
Bruttoverlust:
-310.34 USD (192 401 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (27.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.52 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
4.90%
Max deposit load:
73.34%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
84
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
1.42
Long-Positionen:
165 (65.22%)
Short-Positionen:
88 (34.78%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-151.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
16.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
151.40 USD (9.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.63% (151.40 USD)
Kapital:
34.00% (470.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 215
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +187.00 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 13:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 12:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
