- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
253
Transacciones Rentables:
213 (84.18%)
Transacciones Irrentables:
40 (15.81%)
Mejor transacción:
187.00 USD
Peor transacción:
-55.97 USD
Beneficio Bruto:
525.40 USD (223 282 pips)
Pérdidas Brutas:
-310.34 USD (192 401 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (27.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
190.52 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
4.90%
Carga máxima del depósito:
73.34%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
84
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
165 (65.22%)
Transacciones Cortas:
88 (34.78%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-7.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-151.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.40 USD (4)
Crecimiento al mes:
16.54%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
151.40 USD (9.63%)
Reducción relativa:
De balance:
9.63% (151.40 USD)
De fondos:
34.00% (470.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|215
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +187.00 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +27.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
17%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
98%
253
84%
5%
1.69
0.85
USD
USD
34%
1:200