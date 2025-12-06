- Crescimento
Negociações:
253
Negociações com lucro:
213 (84.18%)
Negociações com perda:
40 (15.81%)
Melhor negociação:
187.00 USD
Pior negociação:
-55.97 USD
Lucro bruto:
525.40 USD (223 282 pips)
Perda bruta:
-310.34 USD (192 401 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (27.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
190.52 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
4.90%
Depósito máximo carregado:
73.34%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
84
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
165 (65.22%)
Negociações curtas:
88 (34.78%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-7.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-151.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.40 USD (4)
Crescimento mensal:
16.54%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
151.40 USD (9.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.63% (151.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.00% (470.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|215
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Melhor negociação: +187.00 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +27.33 USD
Máxima perda consecutiva: -151.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
