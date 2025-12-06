- 成长
交易:
253
盈利交易:
213 (84.18%)
亏损交易:
40 (15.81%)
最好交易:
187.00 USD
最差交易:
-55.97 USD
毛利:
525.40 USD (223 282 pips)
毛利亏损:
-310.34 USD (192 401 pips)
最大连续赢利:
33 (27.33 USD)
最大连续盈利:
190.52 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
4.90%
最大入金加载:
73.34%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
84
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
1.42
长期交易:
165 (65.22%)
短期交易:
88 (34.78%)
利润因子:
1.69
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-7.76 USD
最大连续失误:
4 (-151.40 USD)
最大连续亏损:
-151.40 USD (4)
每月增长:
16.54%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
151.40 USD (9.63%)
相对跌幅:
结余:
9.63% (151.40 USD)
净值:
34.00% (470.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|215
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +187.00 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +27.33 USD
最大连续亏损: -151.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
