Thi Chau Tho Nguyen

Tuan Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
215 (39.09%)
Zararla kapanan işlemler:
335 (60.91%)
En iyi işlem:
3 389.44 USD
En kötü işlem:
-904.49 USD
Brüt kâr:
24 096.41 USD (28 033 218 pips)
Brüt zarar:
-26 072.32 USD (24 254 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 123.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 250.74 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
431 (78.36%)
Satış işlemleri:
119 (21.64%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-3.59 USD
Ortalama kâr:
112.08 USD
Ortalama zarar:
-77.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 042.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 972.05 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.97%
Yıllık tahmin:
-96.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 975.91 USD
Maksimum:
6 490.68 USD (102.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.53% (6 490.68 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 550
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.8M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 389.44 USD
En kötü işlem: -904 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 123.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 042.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
İnceleme yok
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
