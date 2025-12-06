SegnaliSezioni
Thi Chau Tho Nguyen

Tuan Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
215 (39.09%)
Loss Trade:
335 (60.91%)
Best Trade:
3 389.44 USD
Worst Trade:
-904.49 USD
Profitto lordo:
24 096.41 USD (28 033 218 pips)
Perdita lorda:
-26 072.32 USD (24 254 870 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 123.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 250.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
431 (78.36%)
Short Trade:
119 (21.64%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-3.59 USD
Profitto medio:
112.08 USD
Perdita media:
-77.83 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 042.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 972.05 USD (12)
Crescita mensile:
-7.97%
Previsione annuale:
-96.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 975.91 USD
Massimale:
6 490.68 USD (102.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.53% (6 490.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 550
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.8M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 389.44 USD
Worst Trade: -904 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 123.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 042.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Non ci sono recensioni
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tuan Goai Cop
30USD al mese
45%
0
0
USD
1.1K
USD
100
0%
550
39%
100%
0.92
-3.59
USD
37%
1:100
Copia

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese.

