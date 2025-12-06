- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
215 (39.09%)
Loss Trade:
335 (60.91%)
Best Trade:
3 389.44 USD
Worst Trade:
-904.49 USD
Profitto lordo:
24 096.41 USD (28 033 218 pips)
Perdita lorda:
-26 072.32 USD (24 254 870 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 123.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 250.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
431 (78.36%)
Short Trade:
119 (21.64%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-3.59 USD
Profitto medio:
112.08 USD
Perdita media:
-77.83 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 042.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 972.05 USD (12)
Crescita mensile:
-7.97%
Previsione annuale:
-96.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 975.91 USD
Massimale:
6 490.68 USD (102.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.53% (6 490.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|550
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.8M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 389.44 USD
Worst Trade: -904 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 123.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 042.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
100
0%
550
39%
100%
0.92
-3.59
USD
USD
37%
1:100