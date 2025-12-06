- Crescimento
Negociações:
554
Negociações com lucro:
216 (38.98%)
Negociações com perda:
338 (61.01%)
Melhor negociação:
3 389.44 USD
Pior negociação:
-904.49 USD
Lucro bruto:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Perda bruta:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 123.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 250.74 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
65.42%
Depósito máximo carregado:
0.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
433 (78.16%)
Negociações curtas:
121 (21.84%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-3.63 USD
Lucro médio:
111.71 USD
Perda média:
-77.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 042.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 972.05 USD (12)
Crescimento mensal:
-5.92%
Previsão anual:
-71.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 012.41 USD
Máximo:
6 527.18 USD (103.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.55% (6 527.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.88% (31.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|554
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Melhor negociação: +3 389.44 USD
Pior negociação: -904 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 123.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 042.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
