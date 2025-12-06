SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Tuan Goai Cop
Thi Chau Tho Nguyen

Tuan Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
103 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 41%
Exness-MT5Real15
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
554
Negociações com lucro:
216 (38.98%)
Negociações com perda:
338 (61.01%)
Melhor negociação:
3 389.44 USD
Pior negociação:
-904.49 USD
Lucro bruto:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Perda bruta:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 123.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 250.74 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
65.42%
Depósito máximo carregado:
0.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
433 (78.16%)
Negociações curtas:
121 (21.84%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-3.63 USD
Lucro médio:
111.71 USD
Perda média:
-77.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 042.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 972.05 USD (12)
Crescimento mensal:
-5.92%
Previsão anual:
-71.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 012.41 USD
Máximo:
6 527.18 USD (103.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.55% (6 527.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.88% (31.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3.5M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 389.44 USD
Pior negociação: -904 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 123.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 042.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.21 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tuan Goai Cop
30 USD por mês
41%
0
0
USD
1.1K
USD
103
0%
554
38%
65%
0.92
-3.63
USD
39%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.