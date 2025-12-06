- 成長
トレード:
554
利益トレード:
216 (38.98%)
損失トレード:
338 (61.01%)
ベストトレード:
3 389.44 USD
最悪のトレード:
-904.49 USD
総利益:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
総損失:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 123.94 USD)
最大連続利益:
4 250.74 USD (4)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
65.42%
最大入金額:
0.60%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
433 (78.16%)
短いトレード:
121 (21.84%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-3.63 USD
平均利益:
111.71 USD
平均損失:
-77.34 USD
最大連続の負け:
28 (-1 042.33 USD)
最大連続損失:
-2 972.05 USD (12)
月間成長:
-5.92%
年間予想:
-71.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 012.41 USD
最大の:
6 527.18 USD (103.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.55% (6 527.18 USD)
エクイティによる:
2.88% (31.93 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|554
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-2K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 389.44 USD
最悪のトレード: -904 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 123.94 USD
最大連続損失: -1 042.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
レビューなし
