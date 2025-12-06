- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
554
Gewinntrades:
216 (38.98%)
Verlusttrades:
338 (61.01%)
Bester Trade:
3 389.44 USD
Schlechtester Trade:
-904.49 USD
Bruttoprofit:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Bruttoverlust:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1 123.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 250.74 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
66.44%
Max deposit load:
0.60%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
433 (78.16%)
Short-Positionen:
121 (21.84%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
111.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 042.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 972.05 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-5.92%
Jahresprognose:
-71.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 012.41 USD
Maximaler:
6 527.18 USD (103.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.55% (6 527.18 USD)
Kapital:
2.88% (31.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|554
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 389.44 USD
Schlechtester Trade: -904 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 123.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 042.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
103
0%
554
38%
66%
0.92
-3.63
USD
USD
39%
1:100