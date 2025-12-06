SignaleKategorien
Thi Chau Tho Nguyen

Tuan Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
103 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 41%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
554
Gewinntrades:
216 (38.98%)
Verlusttrades:
338 (61.01%)
Bester Trade:
3 389.44 USD
Schlechtester Trade:
-904.49 USD
Bruttoprofit:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Bruttoverlust:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1 123.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 250.74 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
66.44%
Max deposit load:
0.60%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
433 (78.16%)
Short-Positionen:
121 (21.84%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
111.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 042.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 972.05 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-5.92%
Jahresprognose:
-71.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 012.41 USD
Maximaler:
6 527.18 USD (103.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.55% (6 527.18 USD)
Kapital:
2.88% (31.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 3.5M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 389.44 USD
Schlechtester Trade: -904 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 123.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 042.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Keine Bewertungen
2025.12.21 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Kopieren

