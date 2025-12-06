- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
554
Прибыльных трейдов:
216 (38.98%)
Убыточных трейдов:
338 (61.01%)
Лучший трейд:
3 389.44 USD
Худший трейд:
-904.49 USD
Общая прибыль:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Общий убыток:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 123.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 250.74 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
66.44%
Макс. загрузка депозита:
0.60%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
433 (78.16%)
Коротких трейдов:
121 (21.84%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-3.63 USD
Средняя прибыль:
111.71 USD
Средний убыток:
-77.34 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 042.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 972.05 USD (12)
Прирост в месяц:
-5.92%
Годовой прогноз:
-71.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 012.41 USD
Максимальная:
6 527.18 USD (103.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.55% (6 527.18 USD)
По эквити:
2.88% (31.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.5M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 389.44 USD
Худший трейд: -904 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 123.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 042.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
Eightcap-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
103
0%
554
38%
66%
0.92
-3.63
USD
USD
39%
1:100