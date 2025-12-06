СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tuan Goai Cop
Thi Chau Tho Nguyen

Tuan Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 отзывов
Надежность
103 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 41%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
554
Прибыльных трейдов:
216 (38.98%)
Убыточных трейдов:
338 (61.01%)
Лучший трейд:
3 389.44 USD
Худший трейд:
-904.49 USD
Общая прибыль:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Общий убыток:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 123.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 250.74 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
66.44%
Макс. загрузка депозита:
0.60%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
433 (78.16%)
Коротких трейдов:
121 (21.84%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-3.63 USD
Средняя прибыль:
111.71 USD
Средний убыток:
-77.34 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 042.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 972.05 USD (12)
Прирост в месяц:
-5.92%
Годовой прогноз:
-71.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 012.41 USD
Максимальная:
6 527.18 USD (103.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.55% (6 527.18 USD)
По эквити:
2.88% (31.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.5M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 389.44 USD
Худший трейд: -904 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 123.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 042.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Нет отзывов
2025.12.21 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.