트레이드:
558
이익 거래:
219 (39.24%)
손실 거래:
339 (60.75%)
최고의 거래:
3 389.44 USD
최악의 거래:
-904.49 USD
총 수익:
24 218.76 USD (29 256 773 pips)
총 손실:
-26 157.78 USD (24 918 007 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 123.94 USD)
연속 최대 이익:
4 250.74 USD (4)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
74.44%
최대 입금량:
0.60%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
437 (78.32%)
숏(주식차입매도):
121 (21.68%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-3.47 USD
평균 이익:
110.59 USD
평균 손실:
-77.16 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 042.33 USD)
연속 최대 손실:
-2 972.05 USD (12)
월별 성장률:
0.37%
연간 예측:
4.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 028.80 USD
최대한의:
6 543.57 USD (103.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.46% (6 543.57 USD)
자본금별:
2.88% (31.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|558
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-1.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|4.3M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
