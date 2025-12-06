시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tuan Goai Cop
Thi Chau Tho Nguyen

Tuan Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 리뷰
안정성
105
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 50%
Exness-MT5Real15
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
558
이익 거래:
219 (39.24%)
손실 거래:
339 (60.75%)
최고의 거래:
3 389.44 USD
최악의 거래:
-904.49 USD
총 수익:
24 218.76 USD (29 256 773 pips)
총 손실:
-26 157.78 USD (24 918 007 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 123.94 USD)
연속 최대 이익:
4 250.74 USD (4)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
74.44%
최대 입금량:
0.60%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
437 (78.32%)
숏(주식차입매도):
121 (21.68%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-3.47 USD
평균 이익:
110.59 USD
평균 손실:
-77.16 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 042.33 USD)
연속 최대 손실:
-2 972.05 USD (12)
월별 성장률:
0.37%
연간 예측:
4.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 028.80 USD
최대한의:
6 543.57 USD (103.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.46% (6 543.57 USD)
자본금별:
2.88% (31.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 558
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -1.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 4.3M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 389.44 USD
최악의 거래: -904 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 123.94 USD
연속 최대 손실: -1 042.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.