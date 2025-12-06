- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
554
Transacciones Rentables:
216 (38.98%)
Transacciones Irrentables:
338 (61.01%)
Mejor transacción:
3 389.44 USD
Peor transacción:
-904.49 USD
Beneficio Bruto:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1 123.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 250.74 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
65.42%
Carga máxima del depósito:
0.60%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
433 (78.16%)
Transacciones Cortas:
121 (21.84%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-3.63 USD
Beneficio medio:
111.71 USD
Pérdidas medias:
-77.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 042.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 972.05 USD (12)
Crecimiento al mes:
-5.92%
Pronóstico anual:
-71.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 012.41 USD
Máxima:
6 527.18 USD (103.41%)
Reducción relativa:
De balance:
38.55% (6 527.18 USD)
De fondos:
2.88% (31.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|554
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 389.44 USD
Peor transacción: -904 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 123.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 042.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
103
0%
554
38%
65%
0.92
-3.63
USD
USD
39%
1:100