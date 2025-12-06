- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
554
盈利交易:
216 (38.98%)
亏损交易:
338 (61.01%)
最好交易:
3 389.44 USD
最差交易:
-904.49 USD
毛利:
24 128.98 USD (28 358 937 pips)
毛利亏损:
-26 141.39 USD (24 836 037 pips)
最大连续赢利:
14 (1 123.94 USD)
最大连续盈利:
4 250.74 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
63.35%
最大入金加载:
0.60%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
433 (78.16%)
短期交易:
121 (21.84%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-3.63 USD
平均利润:
111.71 USD
平均损失:
-77.34 USD
最大连续失误:
28 (-1 042.33 USD)
最大连续亏损:
-2 972.05 USD (12)
每月增长:
-5.92%
年度预测:
-71.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 012.41 USD
最大值:
6 527.18 USD (103.41%)
相对跌幅:
结余:
38.55% (6 527.18 USD)
净值:
2.71% (31.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|554
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 389.44 USD
最差交易: -904 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 123.94 USD
最大连续亏损: -1 042.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
103
0%
554
38%
63%
0.92
-3.63
USD
USD
39%
1:100