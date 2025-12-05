- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
73 (67.59%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (32.41%)
En iyi işlem:
147.87 USD
En kötü işlem:
-139.84 USD
Brüt kâr:
1 496.01 USD (41 136 pips)
Brüt zarar:
-1 125.78 USD (39 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (254.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
65 (60.19%)
Satış işlemleri:
43 (39.81%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
20.49 USD
Ortalama zarar:
-32.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-322.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.86 USD (5)
Aylık büyüme:
7.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
270.98 USD
Maksimum:
323.71 USD (8.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.70% (323.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|US30
|13
|NAS100
|6
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|286
|US30
|136
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-35
|USDJPY
|-18
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-300
|US30
|766
|NAS100
|-1.7K
|EURUSD
|-490
|USDJPY
|-358
|BTCUSD
|4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.87 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +254.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok