SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ProvisionfxAgressive
Rodolfo Jorge

ProvisionfxAgressive

Rodolfo Jorge
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
73 (67.59%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (32.41%)
En iyi işlem:
147.87 USD
En kötü işlem:
-139.84 USD
Brüt kâr:
1 496.01 USD (41 136 pips)
Brüt zarar:
-1 125.78 USD (39 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (254.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
65 (60.19%)
Satış işlemleri:
43 (39.81%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
20.49 USD
Ortalama zarar:
-32.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-322.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.86 USD (5)
Aylık büyüme:
7.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
270.98 USD
Maksimum:
323.71 USD (8.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.70% (323.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 78
US30 13
NAS100 6
EURUSD 6
USDJPY 3
BTCUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 286
US30 136
NAS100 -2
EURUSD -35
USDJPY -18
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -300
US30 766
NAS100 -1.7K
EURUSD -490
USDJPY -358
BTCUSD 4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.87 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +254.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
13.83 × 35
İnceleme yok
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
