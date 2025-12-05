SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ProvisionfxAgressive
Rodolfo Jorge

ProvisionfxAgressive

Rodolfo Jorge
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 90 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
103 (70.06%)
Verlusttrades:
44 (29.93%)
Bester Trade:
147.87 USD
Schlechtester Trade:
-139.84 USD
Bruttoprofit:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Bruttoverlust:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (254.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
259.45 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
13.46%
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
1.72
Long-Positionen:
84 (57.14%)
Short-Positionen:
63 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
3.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-322.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-322.86 USD (5)
Wachstum pro Monat :
10.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
270.98 USD
Maximaler:
323.71 USD (8.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.70% (323.71 USD)
Kapital:
1.24% (74.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 102
US30 22
NAS100 9
EURUSD 8
BTCUSD 3
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 503
US30 102
NAS100 -2
EURUSD -41
BTCUSD 13
USDJPY -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.8K
US30 -7.7K
NAS100 -1.4K
EURUSD -595
BTCUSD 19K
USDJPY -358
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +147.87 USD
Schlechtester Trade: -140 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +254.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Keine Bewertungen
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
