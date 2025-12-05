- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
103 (70.06%)
Verlusttrades:
44 (29.93%)
Bester Trade:
147.87 USD
Schlechtester Trade:
-139.84 USD
Bruttoprofit:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Bruttoverlust:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (254.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
259.45 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
13.46%
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
1.72
Long-Positionen:
84 (57.14%)
Short-Positionen:
63 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
3.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-322.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-322.86 USD (5)
Wachstum pro Monat :
10.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
270.98 USD
Maximaler:
323.71 USD (8.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.70% (323.71 USD)
Kapital:
1.24% (74.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|503
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.8K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +147.87 USD
Schlechtester Trade: -140 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +254.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
90 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
USD
6%
1:500