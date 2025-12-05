SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ProvisionfxAgressive
Rodolfo Jorge

ProvisionfxAgressive

Rodolfo Jorge
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD al mes
incremento desde 2025 10%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
147
Transacciones Rentables:
103 (70.06%)
Transacciones Irrentables:
44 (29.93%)
Mejor transacción:
147.87 USD
Peor transacción:
-139.84 USD
Beneficio Bruto:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (254.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
259.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
13.46%
Carga máxima del depósito:
1.14%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
84 (57.14%)
Transacciones Cortas:
63 (42.86%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
3.79 USD
Beneficio medio:
17.25 USD
Pérdidas medias:
-27.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-322.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-322.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
10.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
270.98 USD
Máxima:
323.71 USD (8.51%)
Reducción relativa:
De balance:
5.70% (323.71 USD)
De fondos:
1.24% (74.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 102
US30 22
NAS100 9
EURUSD 8
BTCUSD 3
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 503
US30 102
NAS100 -2
EURUSD -41
BTCUSD 13
USDJPY -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.8K
US30 -7.7K
NAS100 -1.4K
EURUSD -595
BTCUSD 19K
USDJPY -358
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +147.87 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +254.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
13.83 × 35
No hay comentarios
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.