Total de Trades:
147
Transacciones Rentables:
103 (70.06%)
Transacciones Irrentables:
44 (29.93%)
Mejor transacción:
147.87 USD
Peor transacción:
-139.84 USD
Beneficio Bruto:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (254.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
259.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
13.46%
Carga máxima del depósito:
1.14%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
84 (57.14%)
Transacciones Cortas:
63 (42.86%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
3.79 USD
Beneficio medio:
17.25 USD
Pérdidas medias:
-27.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-322.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-322.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
10.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
270.98 USD
Máxima:
323.71 USD (8.51%)
Reducción relativa:
De balance:
5.70% (323.71 USD)
De fondos:
1.24% (74.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|503
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.8K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +147.87 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +254.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
90 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
USD
6%
1:500