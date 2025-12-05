- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
103 (70.06%)
Negociações com perda:
44 (29.93%)
Melhor negociação:
147.87 USD
Pior negociação:
-139.84 USD
Lucro bruto:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Perda bruta:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (254.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
259.45 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
13.46%
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
84 (57.14%)
Negociações curtas:
63 (42.86%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
3.79 USD
Lucro médio:
17.25 USD
Perda média:
-27.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-322.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.86 USD (5)
Crescimento mensal:
10.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
270.98 USD
Máximo:
323.71 USD (8.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.70% (323.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.24% (74.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|503
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.8K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +147.87 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +254.94 USD
Máxima perda consecutiva: -322.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
90 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
USD
6%
1:500