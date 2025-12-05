SinaisSeções
Rodolfo Jorge

ProvisionfxAgressive

Rodolfo Jorge
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
103 (70.06%)
Negociações com perda:
44 (29.93%)
Melhor negociação:
147.87 USD
Pior negociação:
-139.84 USD
Lucro bruto:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Perda bruta:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (254.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
259.45 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
13.46%
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
84 (57.14%)
Negociações curtas:
63 (42.86%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
3.79 USD
Lucro médio:
17.25 USD
Perda média:
-27.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-322.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.86 USD (5)
Crescimento mensal:
10.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
270.98 USD
Máximo:
323.71 USD (8.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.70% (323.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.24% (74.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
US30 22
NAS100 9
EURUSD 8
BTCUSD 3
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 503
US30 102
NAS100 -2
EURUSD -41
BTCUSD 13
USDJPY -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.8K
US30 -7.7K
NAS100 -1.4K
EURUSD -595
BTCUSD 19K
USDJPY -358
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +147.87 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +254.94 USD
Máxima perda consecutiva: -322.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Sem comentários
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
