- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
103 (70.06%)
亏损交易:
44 (29.93%)
最好交易:
147.87 USD
最差交易:
-139.84 USD
毛利:
1 777.08 USD (72 054 pips)
毛利亏损:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
最大连续赢利:
9 (254.94 USD)
最大连续盈利:
259.45 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
13.46%
最大入金加载:
1.14%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
1.72
长期交易:
84 (57.14%)
短期交易:
63 (42.86%)
利润因子:
1.46
预期回报:
3.79 USD
平均利润:
17.25 USD
平均损失:
-27.73 USD
最大连续失误:
5 (-322.86 USD)
最大连续亏损:
-322.86 USD (5)
每月增长:
10.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
270.98 USD
最大值:
323.71 USD (8.51%)
相对跌幅:
结余:
5.70% (323.71 USD)
净值:
1.24% (74.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|503
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.8K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.87 USD
最差交易: -140 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +254.94 USD
最大连续亏损: -322.86 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月90 USD
10%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
USD
6%
1:500