- 자본
- 축소
트레이드:
155
이익 거래:
110 (70.96%)
손실 거래:
45 (29.03%)
최고의 거래:
147.87 USD
최악의 거래:
-139.84 USD
총 수익:
1 844.46 USD (73 962 pips)
총 손실:
-1 262.31 USD (59 784 pips)
연속 최대 이익:
9 (254.94 USD)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
6.75%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
1.80
롱(주식매수):
88 (56.77%)
숏(주식차입매도):
67 (43.23%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
3.76 USD
평균 이익:
16.77 USD
평균 손실:
-28.05 USD
연속 최대 손실:
5 (-322.86 USD)
월별 성장률:
3.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
270.98 USD
최대한의:
323.71 USD (8.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.70% (323.71 USD)
자본금별:
1.24% (74.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|528
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.2K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +147.87 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +254.94 USD
연속 최대 손실: -322.86 USD
