- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
103 (70.06%)
Убыточных трейдов:
44 (29.93%)
Лучший трейд:
147.87 USD
Худший трейд:
-139.84 USD
Общая прибыль:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Общий убыток:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (254.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
259.45 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.46%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
1.72
Длинных трейдов:
84 (57.14%)
Коротких трейдов:
63 (42.86%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
3.79 USD
Средняя прибыль:
17.25 USD
Средний убыток:
-27.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-322.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.86 USD (5)
Прирост в месяц:
10.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
270.98 USD
Максимальная:
323.71 USD (8.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.70% (323.71 USD)
По эквити:
1.24% (74.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|503
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.8K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +147.87 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +254.94 USD
Макс. убыток в серии: -322.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
90 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
USD
6%
1:500