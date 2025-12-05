СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ProvisionfxAgressive
Rodolfo Jorge

ProvisionfxAgressive

Rodolfo Jorge
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 90 USD в месяц
прирост с 2025 10%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
103 (70.06%)
Убыточных трейдов:
44 (29.93%)
Лучший трейд:
147.87 USD
Худший трейд:
-139.84 USD
Общая прибыль:
1 777.08 USD (72 054 pips)
Общий убыток:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (254.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
259.45 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.46%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
1.72
Длинных трейдов:
84 (57.14%)
Коротких трейдов:
63 (42.86%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
3.79 USD
Средняя прибыль:
17.25 USD
Средний убыток:
-27.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-322.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.86 USD (5)
Прирост в месяц:
10.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
270.98 USD
Максимальная:
323.71 USD (8.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.70% (323.71 USD)
По эквити:
1.24% (74.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
US30 22
NAS100 9
EURUSD 8
BTCUSD 3
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 503
US30 102
NAS100 -2
EURUSD -41
BTCUSD 13
USDJPY -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.8K
US30 -7.7K
NAS100 -1.4K
EURUSD -595
BTCUSD 19K
USDJPY -358
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.87 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +254.94 USD
Макс. убыток в серии: -322.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ProvisionfxAgressive
90 USD в месяц
10%
0
0
USD
6.1K
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.