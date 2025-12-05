- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
73 (67.59%)
Loss Trade:
35 (32.41%)
Best Trade:
147.87 USD
Worst Trade:
-139.84 USD
Profitto lordo:
1 496.01 USD (41 136 pips)
Perdita lorda:
-1 125.78 USD (39 161 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (254.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
65 (60.19%)
Short Trade:
43 (39.81%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
20.49 USD
Perdita media:
-32.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-322.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.86 USD (5)
Crescita mensile:
7.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
270.98 USD
Massimale:
323.71 USD (8.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|US30
|13
|NAS100
|6
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|286
|US30
|136
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-35
|USDJPY
|-18
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-300
|US30
|766
|NAS100
|-1.7K
|EURUSD
|-490
|USDJPY
|-358
|BTCUSD
|4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.87 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +254.94 USD
Massima perdita consecutiva: -322.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Non ci sono recensioni