トレード:
147
利益トレード:
103 (70.06%)
損失トレード:
44 (29.93%)
ベストトレード:
147.87 USD
最悪のトレード:
-139.84 USD
総利益:
1 777.08 USD (72 054 pips)
総損失:
-1 220.31 USD (59 259 pips)
最大連続の勝ち:
9 (254.94 USD)
最大連続利益:
259.45 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
13.46%
最大入金額:
1.14%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
84 (57.14%)
短いトレード:
63 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
3.79 USD
平均利益:
17.25 USD
平均損失:
-27.73 USD
最大連続の負け:
5 (-322.86 USD)
最大連続損失:
-322.86 USD (5)
月間成長:
10.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
270.98 USD
最大の:
323.71 USD (8.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.70% (323.71 USD)
エクイティによる:
1.24% (74.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|US30
|22
|NAS100
|9
|EURUSD
|8
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|503
|US30
|102
|NAS100
|-2
|EURUSD
|-41
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.8K
|US30
|-7.7K
|NAS100
|-1.4K
|EURUSD
|-595
|BTCUSD
|19K
|USDJPY
|-358
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +147.87 USD
最悪のトレード: -140 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +254.94 USD
最大連続損失: -322.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
90 USD/月
10%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
5
0%
147
70%
13%
1.45
3.79
USD
USD
6%
1:500