İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
En iyi işlem:
124.50 USD
En kötü işlem:
-25.30 USD
Brüt kâr:
491.13 USD (6 460 pips)
Brüt zarar:
-138.56 USD (3 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (371.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
371.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.85
Alış işlemleri:
9 (64.29%)
Satış işlemleri:
5 (35.71%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
25.18 USD
Ortalama kâr:
70.16 USD
Ortalama zarar:
-19.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-91.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.55 USD (4)
Aylık büyüme:
35.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.46 USD
Maksimum:
91.55 USD (8.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.49% (91.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
En iyi işlem: +124.50 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +371.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar.
