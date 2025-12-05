SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Royalknight7
Alif Ardiansyah Rusmana

Royalknight7

Alif Ardiansyah Rusmana
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
69 (78.40%)
Transacciones Irrentables:
19 (21.59%)
Mejor transacción:
849.18 USD
Peor transacción:
-615.60 USD
Beneficio Bruto:
10 070.34 USD (70 404 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (3 203.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 203.85 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
26.68%
Carga máxima del depósito:
56.43%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
6.61
Transacciones Largas:
58 (65.91%)
Transacciones Cortas:
30 (34.09%)
Factor de Beneficio:
3.30
Beneficio Esperado:
79.76 USD
Beneficio medio:
145.95 USD
Pérdidas medias:
-160.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-91.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 062.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
384.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.46 USD
Máxima:
1 062.00 USD (17.16%)
Reducción relativa:
De balance:
46.07% (1 062.00 USD)
De fondos:
49.84% (1 444.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 48K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +849.18 USD
Peor transacción: -616 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3 203.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Royalknight7
30 USD al mes
13%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
88
78%
27%
3.29
79.76
USD
50%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.