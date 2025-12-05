- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
124.50 USD
Worst Trade:
-25.30 USD
Profitto lordo:
491.13 USD (6 460 pips)
Perdita lorda:
-138.56 USD (3 244 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (371.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
371.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.85
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
3.54
Profitto previsto:
25.18 USD
Profitto medio:
70.16 USD
Perdita media:
-19.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-91.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.55 USD (4)
Crescita mensile:
35.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.46 USD
Massimale:
91.55 USD (8.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.49% (91.55 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|353
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.50 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +371.55 USD
Massima perdita consecutiva: -91.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
