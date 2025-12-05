- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
69 (78.40%)
손실 거래:
19 (21.59%)
최고의 거래:
849.18 USD
최악의 거래:
-615.60 USD
총 수익:
10 070.34 USD (70 404 pips)
총 손실:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
연속 최대 이익:
21 (3 203.85 USD)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
26.68%
최대 입금량:
56.43%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.61
롱(주식매수):
58 (65.91%)
숏(주식차입매도):
30 (34.09%)
수익 요인:
3.30
기대수익:
79.76 USD
평균 이익:
145.95 USD
평균 손실:
-160.62 USD
연속 최대 손실:
4 (-91.55 USD)
연속 최대 손실:
-1 062.00 USD (3)
월별 성장률:
384.63%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.46 USD
최대한의:
1 062.00 USD (17.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.07% (1 062.00 USD)
자본금별:
49.84% (1 444.20 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
