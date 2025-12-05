SignaleKategorien
Alif Ardiansyah Rusmana

Royalknight7

Alif Ardiansyah Rusmana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
69 (78.40%)
Verlusttrades:
19 (21.59%)
Bester Trade:
849.18 USD
Schlechtester Trade:
-615.60 USD
Bruttoprofit:
10 070.34 USD (70 404 pips)
Bruttoverlust:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (3 203.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 203.85 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
26.68%
Max deposit load:
56.43%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.61
Long-Positionen:
58 (65.91%)
Short-Positionen:
30 (34.09%)
Profit-Faktor:
3.30
Mathematische Gewinnerwartung:
79.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
145.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-160.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-91.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 062.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
384.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.46 USD
Maximaler:
1 062.00 USD (17.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.07% (1 062.00 USD)
Kapital:
49.84% (1 444.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 48K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +849.18 USD
Schlechtester Trade: -616 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 203.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
