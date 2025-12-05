- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
69 (78.40%)
Negociações com perda:
19 (21.59%)
Melhor negociação:
849.18 USD
Pior negociação:
-615.60 USD
Lucro bruto:
10 070.34 USD (70 404 pips)
Perda bruta:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (3 203.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 203.85 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
26.68%
Depósito máximo carregado:
56.43%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.61
Negociações longas:
58 (65.91%)
Negociações curtas:
30 (34.09%)
Fator de lucro:
3.30
Valor esperado:
79.76 USD
Lucro médio:
145.95 USD
Perda média:
-160.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-91.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 062.00 USD (3)
Crescimento mensal:
384.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.46 USD
Máximo:
1 062.00 USD (17.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.07% (1 062.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.84% (1 444.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +849.18 USD
Pior negociação: -616 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3 203.85 USD
Máxima perda consecutiva: -91.55 USD
