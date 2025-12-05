SinaisSeções
Alif Ardiansyah Rusmana

Royalknight7

Alif Ardiansyah Rusmana
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
69 (78.40%)
Negociações com perda:
19 (21.59%)
Melhor negociação:
849.18 USD
Pior negociação:
-615.60 USD
Lucro bruto:
10 070.34 USD (70 404 pips)
Perda bruta:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (3 203.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 203.85 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
26.68%
Depósito máximo carregado:
56.43%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.61
Negociações longas:
58 (65.91%)
Negociações curtas:
30 (34.09%)
Fator de lucro:
3.30
Valor esperado:
79.76 USD
Lucro médio:
145.95 USD
Perda média:
-160.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-91.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 062.00 USD (3)
Crescimento mensal:
384.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.46 USD
Máximo:
1 062.00 USD (17.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.07% (1 062.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.84% (1 444.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 48K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.13 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
