- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
69 (78.40%)
亏损交易:
19 (21.59%)
最好交易:
849.18 USD
最差交易:
-615.60 USD
毛利:
10 070.34 USD (70 404 pips)
毛利亏损:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
最大连续赢利:
21 (3 203.85 USD)
最大连续盈利:
3 203.85 USD (21)
夏普比率:
0.45
交易活动:
26.68%
最大入金加载:
56.43%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.61
长期交易:
58 (65.91%)
短期交易:
30 (34.09%)
利润因子:
3.30
预期回报:
79.76 USD
平均利润:
145.95 USD
平均损失:
-160.62 USD
最大连续失误:
4 (-91.55 USD)
最大连续亏损:
-1 062.00 USD (3)
每月增长:
384.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
41.46 USD
最大值:
1 062.00 USD (17.16%)
相对跌幅:
结余:
46.07% (1 062.00 USD)
净值:
49.84% (1 444.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
