Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
88
利益トレード:
69 (78.40%)
損失トレード:
19 (21.59%)
ベストトレード:
849.18 USD
最悪のトレード:
-615.60 USD
総利益:
10 070.34 USD (70 404 pips)
総損失:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
最大連続の勝ち:
21 (3 203.85 USD)
最大連続利益:
3 203.85 USD (21)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
26.68%
最大入金額:
56.43%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.61
長いトレード:
58 (65.91%)
短いトレード:
30 (34.09%)
プロフィットファクター:
3.30
期待されたペイオフ:
79.76 USD
平均利益:
145.95 USD
平均損失:
-160.62 USD
最大連続の負け:
4 (-91.55 USD)
最大連続損失:
-1 062.00 USD (3)
月間成長:
384.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.46 USD
最大の:
1 062.00 USD (17.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.07% (1 062.00 USD)
エクイティによる:
49.84% (1 444.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +849.18 USD
最悪のトレード: -616 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3 203.85 USD
最大連続損失: -91.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
88
78%
27%
3.29
79.76
USD
USD
50%
1:500