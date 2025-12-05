- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
69 (78.40%)
Убыточных трейдов:
19 (21.59%)
Лучший трейд:
849.18 USD
Худший трейд:
-615.60 USD
Общая прибыль:
10 070.34 USD (70 404 pips)
Общий убыток:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (3 203.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 203.85 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
26.68%
Макс. загрузка депозита:
56.43%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.61
Длинных трейдов:
58 (65.91%)
Коротких трейдов:
30 (34.09%)
Профит фактор:
3.30
Мат. ожидание:
79.76 USD
Средняя прибыль:
145.95 USD
Средний убыток:
-160.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-91.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 062.00 USD (3)
Прирост в месяц:
384.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.46 USD
Максимальная:
1 062.00 USD (17.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.07% (1 062.00 USD)
По эквити:
49.84% (1 444.20 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +849.18 USD
Худший трейд: -616 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 203.85 USD
Макс. убыток в серии: -91.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
88
78%
27%
3.29
79.76
USD
USD
50%
1:500