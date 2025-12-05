СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Royalknight7
Alif Ardiansyah Rusmana

Royalknight7

Alif Ardiansyah Rusmana
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
69 (78.40%)
Убыточных трейдов:
19 (21.59%)
Лучший трейд:
849.18 USD
Худший трейд:
-615.60 USD
Общая прибыль:
10 070.34 USD (70 404 pips)
Общий убыток:
-3 051.76 USD (22 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (3 203.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 203.85 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
26.68%
Макс. загрузка депозита:
56.43%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.61
Длинных трейдов:
58 (65.91%)
Коротких трейдов:
30 (34.09%)
Профит фактор:
3.30
Мат. ожидание:
79.76 USD
Средняя прибыль:
145.95 USD
Средний убыток:
-160.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-91.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 062.00 USD (3)
Прирост в месяц:
384.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.46 USD
Максимальная:
1 062.00 USD (17.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.07% (1 062.00 USD)
По эквити:
49.84% (1 444.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 48K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +849.18 USD
Худший трейд: -616 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 203.85 USD
Макс. убыток в серии: -91.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Royalknight7
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
88
78%
27%
3.29
79.76
USD
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.