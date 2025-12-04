SinyallerBölümler
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 105%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
187 (37.25%)
Zararla kapanan işlemler:
315 (62.75%)
En iyi işlem:
15 057.50 USD
En kötü işlem:
-375.00 USD
Brüt kâr:
73 500.00 USD (82 742 pips)
Brüt zarar:
-3 920.94 USD (9 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (28 384.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 015.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
6.07%
Maks. mevduat yükü:
14.09%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
112.84
Alış işlemleri:
227 (45.22%)
Satış işlemleri:
275 (54.78%)
Kâr faktörü:
18.75
Beklenen getiri:
138.60 USD
Ortalama kâr:
393.05 USD
Ortalama zarar:
-12.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-0.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-403.97 USD (2)
Aylık büyüme:
106.23%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.47 USD
Maksimum:
616.61 USD (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (25.44 USD)
Varlığa göre:
0.35% (405.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 24
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30z -36
XAUUSDz 70K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30z 672
XAUUSDz 69K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 057.50 USD
En kötü işlem: -375 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28 384.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
İnceleme yok
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
