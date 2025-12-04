- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
516
盈利交易:
200 (38.75%)
亏损交易:
316 (61.24%)
最好交易:
15 057.50 USD
最差交易:
-19 514.00 USD
毛利:
143 830.51 USD (126 098 pips)
毛利亏损:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
最大连续赢利:
17 (28 384.50 USD)
最大连续盈利:
72 150.79 USD (14)
夏普比率:
0.14
交易活动:
3.12%
最大入金加载:
39.44%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
6.03
长期交易:
234 (45.35%)
短期交易:
282 (54.65%)
利润因子:
5.61
预期回报:
229.02 USD
平均利润:
719.15 USD
平均损失:
-81.18 USD
最大连续失误:
12 (-0.14 USD)
最大连续亏损:
-19 514.00 USD (1)
每月增长:
103.58%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
33.47 USD
最大值:
19 611.57 USD (14.13%)
相对跌幅:
结余:
11.05% (19 611.57 USD)
净值:
29.44% (41 297.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30z
|446
|XAUUSDz
|38
|BTCUSDz
|13
|EURNZDz
|2
|NZDCHFz
|2
|GBPAUDz
|2
|CHFJPYz
|2
|NZDJPYz
|2
|AUDJPYz
|2
|NZDUSDz
|1
|AUDCHFz
|1
|USDCHFz
|1
|USDJPYz
|1
|CADCHFz
|1
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30z
|-36
|XAUUSDz
|118K
|BTCUSDz
|-163
|EURNZDz
|287
|NZDCHFz
|-19
|GBPAUDz
|379
|CHFJPYz
|-166
|NZDJPYz
|-86
|AUDJPYz
|-302
|NZDUSDz
|85
|AUDCHFz
|-200
|USDCHFz
|109
|USDJPYz
|410
|CADCHFz
|108
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|-402
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30z
|672
|XAUUSDz
|91K
|BTCUSDz
|1.6K
|EURNZDz
|547
|NZDCHFz
|-5
|GBPAUDz
|626
|CHFJPYz
|-227
|NZDJPYz
|-87
|AUDJPYz
|-445
|NZDUSDz
|97
|AUDCHFz
|-153
|USDCHFz
|95
|USDJPYz
|653
|CADCHFz
|98
|EURJPYz
|16
|GBPUSDz
|-124
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15 057.50 USD
最差交易: -19 514 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28 384.50 USD
最大连续亏损: -0.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
196%
0
0
USD
USD
158K
USD
USD
10
48%
516
38%
3%
5.60
229.02
USD
USD
29%
1:500