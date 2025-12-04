信号部分
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 196%
Exness-MT5Real12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
516
盈利交易:
200 (38.75%)
亏损交易:
316 (61.24%)
最好交易:
15 057.50 USD
最差交易:
-19 514.00 USD
毛利:
143 830.51 USD (126 098 pips)
毛利亏损:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
最大连续赢利:
17 (28 384.50 USD)
最大连续盈利:
72 150.79 USD (14)
夏普比率:
0.14
交易活动:
3.12%
最大入金加载:
39.44%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
6.03
长期交易:
234 (45.35%)
短期交易:
282 (54.65%)
利润因子:
5.61
预期回报:
229.02 USD
平均利润:
719.15 USD
平均损失:
-81.18 USD
最大连续失误:
12 (-0.14 USD)
最大连续亏损:
-19 514.00 USD (1)
每月增长:
103.58%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
33.47 USD
最大值:
19 611.57 USD (14.13%)
相对跌幅:
结余:
11.05% (19 611.57 USD)
净值:
29.44% (41 297.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 38
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30z -36
XAUUSDz 118K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30z 672
XAUUSDz 91K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15 057.50 USD
最差交易: -19 514 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28 384.50 USD
最大连续亏损: -0.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
