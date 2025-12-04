SignaleKategorien
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 196%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
516
Gewinntrades:
200 (38.75%)
Verlusttrades:
316 (61.24%)
Bester Trade:
15 057.50 USD
Schlechtester Trade:
-19 514.00 USD
Bruttoprofit:
143 830.51 USD (126 098 pips)
Bruttoverlust:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (28 384.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72 150.79 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
3.12%
Max deposit load:
39.44%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
6.03
Long-Positionen:
234 (45.35%)
Short-Positionen:
282 (54.65%)
Profit-Faktor:
5.61
Mathematische Gewinnerwartung:
229.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
719.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-0.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 514.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
103.58%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.47 USD
Maximaler:
19 611.57 USD (14.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.05% (19 611.57 USD)
Kapital:
29.44% (41 297.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 38
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30z -36
XAUUSDz 118K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30z 672
XAUUSDz 91K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15 057.50 USD
Schlechtester Trade: -19 514 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28 384.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
